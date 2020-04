4









Spuntano indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus della stagione 2020-2021. @nikita_23k, il produttore di kit per il videogame di calcio PES, ha creato l’ipotetico kit casalingo bianconero della prossima stagione, che secondo gli esperti del settore, come si legge sul sito di specialisti footyheadlines.com, ritornerà a strisce bianconere dopo il desing rivoluzionario di quest’anno. Come si può vedere, questa realizzazione non è del tutto classica, infatti rifiniture e logo sono di color oro. Ma soprattutto, la novità più grossa sarebbe rappresentata dall’assenza di strisce nere sul retro della maglia, lasciando spazio solo al bianco e al nome del calciatore scritto in oro. Indossata da Cristiano Ronaldo, no può far altro che ricordare una delle maglie che indossò quando segnava per il Real Madrid.