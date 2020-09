Edin Dzeko e quell'immobilismo della trattativa tra Roma e Napoli che blocca il passaggio dell'attaccante bosniaco alla Juventus. In parallelo con le vicende legate a Luis Suarez a Barcellona, è il tema che tiene banco in questi giorni sul mercato bianconero. Tuttavia sui social è spuntato un indizio rivelatore della reale volontà del giocatore. Una storia di Instagram che lo vede indossare una maglia a metà della Roma e a metà della Bosnia. Un segnale da parte del diretto interessato, che unito ad altri aspetti evidenziati oggi da Sky Sport sembrano allontanare Dzeko dalla Juve.

LE VOLONTÀ - Dzeko, infatti, non ama cambiare squadra a campionato già cominciato, e considerando che il campionato parte fra 12 giorni i tempi iniziano a stringere. E da quanto visto sui social, lui non sembra troppo propenso a lasciare Trigoria. Ma nessuna delle altre componenti pare così vogliosa di lasciare andare il giocatore 34enne: Fonseca ha chiesto alla società di non cedere, e il club stesso, al netto dell'opportunità profilatasi con l'interessamento della Juve e la possibile "triangolazione" con Milik, non aveva tutta questa intenzione di lasciarlo partire. Gli occhi bianconeri, quindi, rimangono a maggior ragione puntati sulla Catalogna e anche nel pomeriggio il CEO dei giallorossi Fienga ha fatto capire che i capitolini non vogliono privarsi del loro bomber: "Edin è il capitano della Roma, fin tanto che lo vorrà resterà il capitano della Roma", ha dichiarato.