Il racconto a Tuttosport di Luca, youtuber juventino:"Io e un amico, al Parco dei Principi. Aspettiamo che arrivi la squadra, siamo fuori dallo stadio. Le foto, qualche video. Poi ci avviamo all’ingresso M: abbiamo un accredito grazie ad uno sponsor. Superiamo i controlli preliminari, i tornelli passando in mezzo ai tifosi di casa. Loro con i loro vessilli e colori, noi... anche. Io ho la maglia nera, con il 10 di Pogba. Mi avvio verso le scale che portano alla tribuna ma..Esatto. Mi dicono che così, con la maglia della Juventus, non vado da nessuna parte. Sono le regole: in tribuna con una maglia che non sia del Paris Saint Germain al Parco dei Principi non si entra. E quindi gli addetti alla sicurezza ci portano al guardaroba e ci impongono di lasciare la maglia e cambiarci. Dobbiamo farlo lì nel piazzale perché “se andate in bagno poi magari la maglietta la nascondete sotto”. Pure lo zaino griffato con la J è bandito. Mi tocca vedere la partita tenendo in mano telefonino, ricarica e tutto ciò che avevo nello zaino. Il bello è che in tribuna trovo due ragazzi con la maglia della Juve e chiedo loro come avessero fatto. Mentre mi spiegano che sono stati scortati isugli spalti dalla polizia ecco che arrivano gli steward e li obbligano a cambiarsi. Uno dei due non ha altre magliette, dunque gli portano loro una felpa. Di partite ne ho viste tante, anche all’estero, ma una cosa così non mi era mai successa".