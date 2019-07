Titolare e in gol. Due situazione che, a casa, non erano più abituati a vedere. E che invece ritornano, quasi dolcemente. Paulo è tornato a segnare nella finalina terzo e quarto posto tra l'Argentina e il Chile, valido per l'ultimo spot del podio di Copa America (domani si giocherà la finalissima tra Brasile e Perù). Lo juventino, che Sarri ha intenzione di rilanciare al massimo, è partito dal primo minuto e al ventunesimo è scattato in profondità: filtrante preciso di un compagno, lui che corre all'impazzata e che chiude con uno scavetto degno del suo magico talento. Una bellezza vera. Che vi mostriamo in questo video in basso.