Ci lasciava oltre un mese fa Francesco Morini, il Capitano Morgan della Juventus degli anni Settanta. Come riporta Tuttosport, infatti, ieri la sua maglia azzurra numero 5 indossata nella storica vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra a Torino nel 1973 è stata donata dalla famiglia al Museo del Calcio di Coverciano.e ha dichiarato: "Per la nostra famiglia è un onore donare qui la maglia di mio papà, che entra così a far parte di un luogo che è patrimonio delle famiglie e racconta la storia e il presente della nostra Nazionale".