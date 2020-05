Sarri se n'è innamorato, e ora lo vuole per il suo centrocampo., classe '96, è l'obiettivo numero uno della Juventus che con il Barcellona non ha usato giri di parole: senza di lui non si fa nessuna trattativa. I contatti tra i due club vanno avanti da tempo e si sta provando a mettere in piedi un affare che può coinvolgere anche Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio, ma Paratici ha già fatto sapere che per aprire qualsiasi discorso il Barça deve inserire il cartellino di Arthur. E non ci sarebbero problemi, se non quello che il giocatore non ha intenzione di lasciare la Spagna. Intanto, qui sotto, vediamo gli highlights con la maglia del Barça.