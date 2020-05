Scatto sul fondo, slalom in mezzo a due avversari, si accentra e destro potente sotto all'incrocio più lontano. Mano all'orecchio e via ad esultare. Del Piero? No,. Contro il Cagliari il centrocampista ghanese ha segnato uno dei gol più belli con la maglia della Juventus, con la quale ha conquistato una Supercoppa italiana e lo scudetto 2004-05 (poi revocato). Due anni e tre reti totali in bianconero. Quella contro i rossoblù, però, è da vedere in loop.