La Juventus affonda il Bologna 2-0, in una partita all’insegna del centrocampo, dove Arthur e McKennie ha timbrato le marcature regalando alla squadra tre punti importantissimi. Tuttusport esalta l’americano in prima pagina, raffigurandolo con la bacchetta di Harry Potter in mano, esultanza che ieri ha sfoggiato e spiegato nel post partita: “Maghetto scudetto – Esultanza alla Harry Potter per McKennie (che va pazzo per l’eroe di Hogwarts), mattatore del 2-0 Juve al Bologna. Milan e Inter più vicini”.



Anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata anche alla Juventus: “La Juve fa l’americana”. Proprio come il Corriere dello Sport: “Lo scatto di Pirlo”.