L'ex difensore del Napoli Christian Maggio ha parlato in una diretta con Sky Sport ricordando anche lo scudetto del 2018, quello famoso perso dal Napoli in un albergo di Firenze, con Sarri in panchina: "Quella partita io non l'ho giocata, ma si vedeva che c'era qualcosa di strano sin dai primi minuti, avevamo troppa tensione", le sue parole. E su Sarri: "E' un tecnico maniacale che non lascia nulla al caso, mi ha fatto crescere tanto a livello tattico, pur senza nessun trofeo vinto".



COPPA ITALIA - "Quella Coppa Italia vinta con la Juve è stata la mia emozione più grande, visto che non vincevamo da tempo".