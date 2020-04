1









l’ex giocatore del Napoli Christian Maggio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul suo rapporto con l’attuale tecnico bianconero Maurizio Sarri: "Sarri è un allenatore maniacale che non lasciava niente al caso, dal punto di vista tattico mi ha fatto crescere molto e anche se, per quanto riguarda i trofei, non abbiamo vinto nulla, ha fatto molto bene. Sconfitta di Firenze? Eravamo troppo tesi, abbiamo approcciato la partita in questa maniera, io non l’ho giocata ma sin dai primi minuti si vedeva qualcosa di strano. Non siamo stati capaci a reagire bene alla situazione".