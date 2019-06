Christian Maggio, ex terzino del Napoli oggi al Benevento, ha parlato dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus ai microfoni di CalcioNapoli24: "Situazione surreale per me e i tifosi del Napoli nel vedere Sarri con lo stemma della Juventus. Immagino i tifosi che dopo quei tre anni fantastici hanno dovuto assistere a questo passaggio. La Juventus si è voluta tutelare e ha deciso di voler cambiare stile di gioco, ora vogliono vincere ma con il bel gioco. Saluto mancato al San Paolo? Non provo rabbia nei confronti di Sarri, fa parte del gioco. Sono rimasto però deluso, ci tenevo tanto a giocare la mia ultima partita con la maglia azzurra al San Paolo. Non ho rancori, ma mi dispiace tanto, la cosa più bella è stato il giro di campo a fine gara con la mia famiglia, il San Paolo ha mostrato tanti striscioni e cantato cori per me. Tante persone si sono avvicinate a noi, un po' tutti provarono a consolarmi. Non è stata una bella cosa da parte di Sarri rivelare in pubblico che alcuni giocatori del Napoli gli mandano messaggi privati dicendo cose diverse da quelle dette nelle interviste".