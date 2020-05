Il 25 maggio del 1983 va in scena la seconda finale di Coppa dei Campioni con la Juventus protagonista. All'Amarousio di Atene, oggi Olympiako Stadio Spyros Louis, i bianconeri di Giovanni Trapattoni affrontano l'Amburgo di Ernst Happel. La Juventus è super favorita alla vigilia, ma un gol di Felix Magath la condanna alla sconfitta.



Proprio Magath ha parlato alla Bild: "Atene, mon amour. Happel ci aveva insegnato a fare possesso palla e pressare alto. Avevamo un record di 36 partite senza sconfitte. La difesa era un muro. Ci fece parlare tutti. Il suo piano era che dovevamo muoverci avanti e indietro come ombre dei nostri avversari, con l’ordine al danese Lars Bastrup di svariare spesso dall’ala sinistra all’estrema destra. La Juventus difendeva a uomo. Bastrup trascinò Gentile fuori zona, aprendo lo spazio in attacco sul centrosinistra per Wehmeyer e per me. Fu la chiave del nostro successo per 1-0. Eravamo arrivati ad Atene infuriati per gli sfottò contro di noi dei giornali italiani. Fin dall’inizio mi piazzai sulla trequarti a 30 metri da Zoff. Così è arrivato il mio gol. Ho avuto la palla da destra. Tardelli tentò invano di ostacolarmi con un salto, lo aggirai e avanzai due passi indovinando il tiro gol che al giorno d’oggi sarebbe un numero pazzesco su Instagram.



Ero strafelice, però il primo pensiero fu: maledizione, questo gol è arrivato troppo presto, sarebbe stato meglio verso la fine. Adesso la pressione juventina sarà tremenda. Invece il gol inaspettato li aveva disorientati. Non ci siamo fatti impressionare, anzi siamo andati vicini al raddoppio. Jakobs cancellò lo spauracchio Paolo Rossi, tanto che fu l’unico juventino sostituito. Il controllo di Platini da parte di Wolfgang Rolff fu un successo. Il francese si attendeva una marcatura a uomo, ma naturalmente non era la tattica di Happel. Rolff andava ad attaccarlo solo quando entrava nella nostra metà campo. Nell’intervallo, anziché congratularsi per il gol, Happel mi rimproverò perché correvo troppo e rischiavo di non avere più fiato".