Tuttosport ha intervistato Maelle, centrocampista francese della. Ecco le sue parole.- "Sì, i numeri della gara con la Fiorentina parlano chiaro rispetto al nostro dominio, avremmo dovuto e voluto vincere, riuscendo per esempio a essere più concrete in fase di finalizzazione. Ma questo ci ha lasciato anche ulteriore concentrazione e voglia di vincere la prossima partita"."È ancora troppo presto per concentrarsi solo sulla Roma, in realtà. Ne abbiamo parlato, certo, ma per noi ogni partita deve essere importante allo stesso modo e dobbiamo approcciare a ciascuna con la stessa voglia di vincere".- "Sicuramente la vittoria in Supercoppa è stata importante perché è valsa il primo trofeo, tra l’altro il mio primo trofeo con la Juventus. Il nostro punto di forza domenica, però, dovrà essere la determinazione di voler mettere in campo tutte le qualità che abbiamo".- "Sapevo di approdare in una squadra con giocatrici di alto livello e con ambizioni importanti. E dopo cinque mesi non posso fare altro che confermare il pensiero che ho avuto nel momento in cui ho accettato. Come ho sentito Juventus ho pensato a Girelli, una giocatrice di altissimo livello".- "Mi ha colpito molto l’alto tasso tecnico della Serie A, cui si sta abbinando anche un’importante crescita dal punto di vista fisico. Questo spiega perché il campionato italiano sta diventando sempre più attrattivo anche per le giocatrici straniere".- "Torino è una città bellissima. Ma la pasta… beh, quella è di un livello superiore!".- "In passato ho sempre giocato con il numero 10 sulle spalle e, quindi, da trequartista. Ma posso giocare anche più laterale, mi trovo bene in entrambe le zone del campo, l’importante per me è riuscire ad aiutare la squadra"."È lusinghiero quello che mi sta dicendo e naturalmente mi riempie di gioia. Io sono una giocatrice istintiva, provo sempre a cogliere l’attimo, vedi per esempio il gol che ha deciso la Supercoppa. Mi rende felice segnare così!".- "Perché no! La Supercoppa è stata solo l’inizio. Sono convinta che non sia mai solo una giocatrice a fare la differenza, ma l’intera squadra. E qui sono tutte competitive e tutte vogliono solo vincere. D’altronde, non a caso il nostro motto è “Fino alla Fine”. E, quindi, lotteremo fino alla fine su tutti i fronti".