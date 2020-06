I ragazzi e i calciatori come te non mollano mai. Sei un vero lottatore e tornerai più forte di prima.



Forza Rolly pic.twitter.com/kJxqOKhYsf — Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 24, 2020

Rolandova ko. Il centrocampista dell'si è infortunato ieri nel corso della partita col Torino. Il club friulano ha scritto per lui un messaggio sul profilo ufficiale Twitter: "I calciatori come te non mollano mai".Lo stesso giocatore ha scritto un messaggio sui propri profili social: "Per ottenere i giorni migliori della tua vita dovrai lottare attraverso i tuoi giorni più duri! Tornerò più forte di prima! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me".