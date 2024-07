Dal sito ufficiale della Juve, un "arrivederci" tra le file delle Women.Dopo aver firmato nelle settimane scorse il primo contratto da professionista della sua carriera, la giovane centrocampista classe 2004 è pronta per questa nuova avventura con la squadra veneta dopo essere stata protagonista nei mesi scorsi con l’Under 19 bianconera in un’annata molto positiva, a cui ha aggiunto anche la soddisfazione della convocazione in Prima Squadra in occasione della sfida casalinga delle bianconere contro il Sassuolo dello scorso aprile.Ora, nel suo percorso di crescita, questa nuova sfida: in bocca al lupo, Maddalena!