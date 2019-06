Emmanuel Macron, capo di Stato in Francia, si è schierato contro l'idea di una Superlega, progettata in primis da Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'Eca, sulle pagine de Il Corriere della Sera: "Dobbiamo difendere il nostro modello, i nostri club. Non possiamo sacrificare il calcio che nasce dalle nostre società perché siano in pochi a beneficiarne. Abbiamo spesso denunciato il fatto che ci sono così tanti soldi nel calcio e in particolare in quello maschile. Sono al fianco del presidente della Federcalcio Le Graet per difendere il modello francese ed evitare riforme che porterebbero al peggio".