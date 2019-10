Federico Macheda, ex talento del Manchester United di Cristiano Ronaldo, ha parlato del suo rapporto con il fenomeno oggi alla Juventus a Corriere.it: "Giocare con Cristiano resta un ricordo che mi tengo molto stretto: era già un malato di allenamento e anche se aveva vinto già un Pallone d’oro lavorava il doppio degli altri. Mentre Ferguson sapeva tenere a bada un’intera società: una persona fantastica, che mi ha aiutato tanto. Il nostro calcio? Mi sembra che stia rinascendo, anche se per fare il salto di qualità e mancano ancora gli stadi. In azzurro Mancini sta facendo un ottimo lavoro e i talenti ci sono. L’importante è farli crescere bene. Con la testa giusta".