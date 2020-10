4









Ieri sera l'Italia ha impattato sul campo di Danzica. Contro la Polonia è finita 0-0, gli Azzurri restano in testa al loro girone di Nations League ma la sensazione è quella dell'occasione sprecata. Anzi, delle occasioni sprecate. Come quella di Federico Chiesa, che nel primo tempo ha sparato alto da pochi passi e nella ripresa è stato sostituito da Moise Kean. Intreccio in salsa juventina: un ex bianconero che ha preso il posto dell'ultimo acquisto di Paratici, che costerà complessivamente oltre 50 milioni di euro.



Ecco le pagelle di Federico Chiesa dei principali giornali oggi in edicola: