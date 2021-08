L'ex attaccante Marcio Amoroso, che in Italia ha giocato con le maglie di Parma e Udinese vincendo il titolo di capocannoniere nel 1998/99, ha parlato dia La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ha tracciato un profilo dell'ormai ex punta del Santos facendo anche un paragone con l'ex Inter Gabigol: "E' un ragazzo con grandissime potenzialità Ha qualità, sa fare gol, deve solo capire come funziona il calcio italiano. Gabigol ad esempio con l’Inter non ci è riuscito minimamente, anche se non gli hanno dato tempo e questo nel calcio conta tantissimo. I pregi? La finalizzazione, al cento per cento. Ha presenza in area, con l’istinto per buttarsi sul pallone giusto".