Le parole di Massimoa ilBianconero.com:'Secondo me è un giovane con grandi prospettive e ha già fatto molto bene fino ad ora. Diventerà uno dei migliori attaccanti al mondo, deve essere solo bravo a non perdersi. Le doti tecniche sono indiscutibili e lo ha dimostrato in tutti i modi'.'La Juve ha bisogno di un attaccante che gioca al suo fianco. Lui è completo, protegge palla e crea spazi per altri attaccanti. Arnautovic è un grande attaccante ma penserei ad un profilo di maggiori garanzie, senza nulla togliere ad Arnautovic. Le caratteristiche sono quasi simili perche fanno lo stesso gioco e Vlahovic ha bisogno di un compagno diverso, che vada negli spazi e attacchi la profondità'.