Massimoha parlato a Radio Firenze Viola. Le sue parole:"Gli attaccanti viola non stanno attraversando un bellissimo momento, è normale per chi gioca in questo ruolo di passare fasi positive e negative. Anche se la Fiorentina crea tante occasioni da rete molte portano alla conclusione gli esterni o i centrocampisti. Vlahovic? Le sue qualità non si discutono, è un attaccante di livello ed aveva soltanto bisogno di sbloccarsi".