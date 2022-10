In conferenza stampa, l'allenatore del Maccabi, Barak, parla così del momento Juve."Ho visto la partita contro il Milan, nei primi 10 minuti potevano andare in vantaggio di due gol. Li abbiamo visti all'andata, nonostante la sensazione di poter pareggiare, per gran parte del tempo sono stati più bravi di noi. Di Maria? Ha fatto una grande gara grazie a noi. Gli abbiamo dato spazio per fare quello che voleva e cercheremo di arginarlo domani".