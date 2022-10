Adrien, in conferenza stampa, ha parlato così prima di"C'è grande voglia da parte di tutta la squadra, di far bene, di andare a vincere lì la partita per poter sperare ancora nella qualificazione"."Stiamo parlando, quando vinciamo non è che vada tutto bene. Se sapessi cosa non va per la squadra, sarebbe facile... Dobbiamo isolare i problemi sul campo, all'interno della squadra stiamo bene come compagni, abbiamo un bel gruppo. Lavoriamo bene in allenamento e dobbiamo cercare di fare quanto facciamo in allenamento poi in partita"."Mi sento importante? Io mi sento importante per la squadra, credo che siamo tutti importanti, ognuno ha un ruolo importante da giocare nella squadra. In questo momento sto bene in campo e mi sento bene fisicamente, sto cercando di trascinare la squadra, di fare le cose al 100% per aiutare il più possibile i miei compagni"."Veramente non lo so, in questo momento ci sono altre cose a cui pensare, sono concentrato sul campo, a fare bene, ad aiutare la squadra. Uscire da questo periodo di difficoltà, poi vedremo cosa succede"."Con il mister? Del programma d'allenamento, di cosa si fa, come sempre. L'altra cosa è tra me e lui"."La squadra è cambiata tanto, prima c'erano più giocatori d'esperienza. Ora siamo più giovani, con compagni con meno esperienza, con tanta qualità. Secondo me questo centrocampo, questa squadra è una buona squadra, con meno esperienza forse rispetto a quando sono arrivato 4 anni fa"."Per il Mondiale? Io sinceramente non sto pensando al Mondiale perché ora ci sono tante partite da giocare con la Juventus, dobbiamo cercare di far bene. Penso che gli altri hanno la stessa mentalità. Anche se è vero che è difficile non pensarci, dobbiamo prima cercare di far bene qui, durante il mese che arriva. Poi concentrarsi sul Mondiale. Ma è una stagione un po' difficile, perché il mondiale lì, durante la stagione... dobbiamo stare concentrati sul club, poi vedremo".ALLEGRI - "Allenatore molto forte, sa gestire bene il gruppo anche fuori dal campo. Non tutti gli allenatori hanno questo, per questo penso sia completo dentro e fuori dal campo".