Partita decisiva, per la. Ladel girone divede i bianconeri affrontare ilper consolidare intanto il terzo posto, ma anche e soprattutto per mettersi in condizioni di potenziale sorpasso su almeno una tra Benfica e Paris Saint Germain. Insomma: deve smuovere la classifica e non lasciare nulla d'intentato. Per farlo, come detto anche da Allegri in conferenza stampa, ci sarà bisogno della migliore versione dei bianconeri: ecco perché in campo andrà la migliore formazione possibile, nonostante il ko con il Milan sia arrivato solo due giorni fa.La gara sarà visibile dalle 18.45 su Sky Sport e Infinity +.Dai un'occhiata alla gallery dedicata per le probabili scelte di Allegri e Bakhar.