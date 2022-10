Uno dei peggiori ieri sera in campo è stato Dusan. Finito nel mirino dei principali quotidiani italiani. Queste le sue pagelle:Una palla buona e subito un colpo di testa pericolosissimo. Il resto è una lotta (persa) contro i rivali, compagni e sé stesso. Depresso ma anche ignoratoAnche in questa occasione, immancabile, tocca segnare una buonissima occasione non concretizzata.Due colpi di testa che poi sono gli unici due segnali di vita in una partita dove combatte più contro sé stesso e i compagni di squadra che non con gli avversari.