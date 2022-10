Danieleha sorprendentemente giocato titolare ieri ad Haifa contro il Maccabi. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani italiani:Atzili gli salta in testa sul gol ma gli arriva da dietro. Ha un'occasione, regge discretamente nei contrasti non è un disastro come altri compagni.Là dietro balla come tutti ma di tutti è il meno claudicante. Non giocava da un pezzo e non gli pare vero trovarsi tali disastri attorno. Quasi segna di testa.L’allegrata di turno è il suo rilancio al posto di Bremer, troppo facile per Pierrot e Atzili saltargli in testa.