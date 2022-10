Condannato da tutti i principali quotidiani italiani dopo la partita contro il Maccabi Haifa di ieri sera Weston, sostituito da Massimiliano Allegri all'intervallo. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani italiani:La palla persa da cui nasce il 2-0 non è la cosa peggiore. Un ectoplasma che protesta soltanto ma non ha più nerbo e incursioni. Marine? Sì in pensione.Il texano è più visibile ma non necessariamente apprezzabile. Perde i contrasti e/o la posizione.- Cambia così tante volte mattonella che finisce per non capirci niente.