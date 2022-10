Uno dei peggiori in campo ieri sera ad Haifa contro il Maccabi è stato Alex Sandro. Finito nel mirino della critica dei principali quotidiani italiani. Queste le sue pagelle.Cosa faccia sarà un giorno oggetto di studi scientifici: non attacca, non difende, tenta un’incursione, scompareCon Atzili è tutt'un prego si accomodi. Non riesce a prendergli le misure, e levargli il tempo, a ostacolarlo in qualsivoglia modo. E pure quando ci sarebbe da puntare il fondo resta inadeguato.Non gli riescono nemmeno le cose più semplici, il modo in cui non difende su Atzili quando il Maccabi raddoppia è emblematico.