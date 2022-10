I ragazzi scelti per la 4° partita di #UCL contro il Maccabi Haifa#MACJUV pic.twitter.com/s65D4VCy51 — JuventusFC (@juventusfc) October 10, 2022

Nessuna particolare sorpresa nella lista deidi Massimilianoper la sfida di domani tra, resa nota in questi minuti dopo la conferenza stampa del tecnico - accompagnato da Adrien Rabiot - all'Allianz Stadium. Out, come previsto, Paul Pogba, Federico Chiesa e Mattia De Sciglio. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione per la trasferta in Israele, gara valida per la quarta giornata del girone di