La delusione per la brutta sconfitta contro il Milan non è ancora passata in casa Juve, dove però è già tempo di pensare a un'altra partita. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa, Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot sono intervenuti in conferenza stampa all'Allianz Stadium, presentando un match che sarà decisivo per il cammino europeo dei bianconeri verso l'obiettivo - non facile - degli ottavi di finale. Nelle parole del tecnico, in particolare, la necessità di ritrovare compattezza e di limitare al minimo gli errori, mentre il centrocampista francese, da parte sua, ha fatto un accenno anche al possibile rinnovo del proprio contratto. Tornando alla gara di domani, Allegri ha fornito anche qualche indicazione sulle possibili scelte relative agli uomini a disposizione.



Tutte le ultime da Torino nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo.