Latorna subito in campo dopo la sconfitta contro il Milan in campionatoper tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Match che avrà inizio allo stadio Sammy Ofer alle 18:45, in un clima molto caldo visto il sold out fatto registrare dai tifosi locali. Di seguito i principali episodi della partita e da moviola. Arbitra l'incontro lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, al Var invece Martinez Munuera.Arbitro: Mateu LahozVar: Martinez MunueraAvar: de BurgosAssistenti: Cebrian Devis e del Palomar.49' - Rabiot va a terra in area di rigore dopo un contrasto con il portiere ma non c'è nulla. Bravo il difensore del Maccabi a scivolare e fermare il francese.43' - GOL Maccabi, ancora Atzili. Ripartenza dei padroni di casa dopo una palla persa da Cuadrado che voleva il fallo.40' - Ancora situazione pericolosa nell'area di rigore della Juventus. Di nuovo proteste, questa volta dei tifosi del Maccabi, per un possibile tocco sempre di Bonucci ma non c'è nulla.29' - Proteste del Maccabi per un tocco con il braccio di Bonucci. Check del Var che dopo qualche secondo fa continuare la partita.14' - Di Maria cade a terra in area di rigore dopo un contatto con un difensore, l'arbitro decide di far proseguire. Nessun intervento del Var.11' - Fallo di Bonucci su David a limite dell'area. Il difensore della Juve sfiora il pallone ma colpisce anche l'avversario.8' - GOL del Maccabi, Atzili di testa. Tutto regolare.1' - Calcio d'inizio, parte Maccabi-Juve