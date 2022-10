Aria di Youth League per la Juventus Primavera di Paolo Montero che sfida gli israeliani del Maccabi Haifa. I bianconeri sono a quota quattro punti in questa fase a gironi di Youth League. Non sarà della gara Yildiz alle prese con un attacco influenzale. Per la squadra di Montero ancora da disputare il ritorno contro Benfica e Paris Saint Germain.Marcatori: 5' Distelfeld (M), 49' Anghelè (J)Grets; Felngold, Kay Laish, Elssat; Shibli, Ben Shimol, Hermes, Otachi, Khalaili; Kahvic, Distelfeld. All. DeguA disposizione: Shavit, Elmichly, Razon, Marelly, Safronubitz, Levi, Pahima: Scaglia; Turco S. (46' Valdesi), Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Ripani, Nonge, Strijdonck (33' Anghelè), Mbangula; Turco N., Hasa. All. MonteroA disposizione: Daffara, Valdesi, Doratiotto, Domanico, Anghelè, Ledonne, ManciniAmmoniti: Ben Shimol (M), Felngold (M), Turco S. (J), Hasa (J), Eissat (M)52' - Ammonito Eissat per un brutto fallo ai danni di Mbangula49' - PAREGGIO JUVE con Lorenzo Anghelè che parte, vince un rimpallo, calcia la prima volta ma viene murato, al secondo tentativo insacca alle spalle di Grets46' - Ricomincia il secondo tempo, esce Stefano Turco ammonito ed entra ValdesiINTERVALLO46' - Ammonito Hasa per simulazione in area di rigore45' - Sono due i minuti di recupero concessi dall'arbitro41' - Ammonito Stefano Turco per una trattenuta ai danni di un avversario33' - Primo cambio per Montero: esce Strijdonck ed entra Anghelè30' - Solo richiamo verbale per Huijsen dopo un fallo ai danni di un avversario25' - Ammonito Felngold del Maccabi per una trattenuta ai danni di Hasa15' - Occasione Maccabi con Khalaili solo di fronte a Huijsen che è bravo a rallentarlo, conclusione al lato11' - Ammonito Ben Shimol del Maccabi per una trattenuta in mezzo al campo7' - Ci prova la Juve con N. Turco che calcia in porta ma viene deviato in angolo5' - Cross da sinistra del Maccabi che trova Distelfeld che calcia incrociando alle spalle di ScagliaCALCIO D'INIZIO