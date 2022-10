La Juventus Primavera vince contro il Maccabi Haifa grazie al gol di Anghelè, Mancini e Huijsen. Bianconeri di Montero ora salgono a quota sette punti nel girone di Youth League. Questi i nostri voti:Nel primo tempo quando la Juventus è in difficoltà è molto bravo a non farsi sorprendere. In occasione del gol del Maccabi non ha colpe.Sufficiente, viene ammonito e sostituito al termine del primo tempo. Dal 46'6 partita nel complesso ordinataSbaglia in occasione del gol del Maccabi, avrebbe potuto fare di più, un errore che costa caroBuona prestazione, nell'uno contro uno è sempre lucido e non si fa superare. Rigore perfetto sotto all'incrocio e cala il trisCi prova spesso, dal suo piede parte una bella conclusione che però non inquadra di poco la porta.Mette ordine in mezzo al campo, corre molto ma non riesce sempre ad essere incisivo. Dal 85'6,5 assist decisivo per il 2-1 di ManciniSul finale prova anche a partire da solo mettendo in mostra le sue qualità, ma vuole fare tutto da solo e perde palla, sufficiente nel complesso. Dal 85'S.V.La sua gara dura soltanto tre minuti, poi viene sostituito, forse non al meglio, sufficiente. Dal 33'7 regala il pareggio alla sua squadra, grinta, non molla nienteSubisce un fallo ai limiti del giallo, corre molto, ci prova fino alla fine e mette a disposizione tutte le sue energie.Prova a trovare il gol in ogni modo, in un'occasione trova un miracolo del portiere israeliano, sfiora l'incrocio dei pali. Stanco viene sostituito Dal 75'7 decisivo. Si rende subito pericoloso di testa ma è solo il preludio, segna il gol del vantaggioForse eccessiva l'ammonizione. Una partita sufficiente, spinge e ci prova.Un sali e scendi continuo, una Juve che inizialmente si fa schiacciare ma poi reagisce ad attacca. L'intuizione con l'inserimento di Mancini decide la gara.