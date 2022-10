, allenatore del Maccabi, parla così in conferenza stampa.IL DIGIUNO - "Non so quanto abbia influito, nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, non siamo entrati bene in campo e questa è la verità".I CAMBI - "Prima David? Din ha digiunato, non poteva giocare di più. Ora è inutile trovare scuse, questa era la situazione, alla fine abbiamo sperato nel 2-2, eravamo vicini, ma non avevamo iniziato bene l'incontro. Ho provato a fare i cambi giusti".IN CASA - "In casa nostra, con i nostri tifosi, potremo fare di più. Abbiamo voglia di fare risultati positivi, cercheremo di essere più concreti, già da martedì"DUE FACCE - "Nella ripresa abbiamo fatto più la partita, non abbiamo fatto così nel primo tempo. Nel match abbiamo trovato spazi e ne abbiamo lasciati..."DIFESA - "La difesa non ha giocato tanto insieme, non hanno tanta esperienza. Nel primo tempo fatto poco di quanto era nei nostri progetti. C'è da lavorare meglio in futuro".IN CAMPIONATO - "L'obiettivo è quello di vincere il prossimo incontro, ma non è forte come la Juve la prossima. Siamo primi e vogliamo rimanere primi, dando il massimo"