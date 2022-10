, allenatore del, parla così in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro con la Juventus."Col Benfica non eravamo lontani, col Psg poco fortunati. Anche nella partita di domani, se avremo occasioni, dovremo prenderle al volo. La Juventus ha una tradizione tale da renderla favorita, domani proveremo a farle una sorpresa"."Digiuno anch'io, non è facile. Alcuni giocatori non mangeranno prima del match, sarà più difficile, ma avremo una rosa ampia, con stranieri che non professano religione ebraica, potranno giocare"."Domani metterò un 11 iniziale molto forte, ci saranno cambiamenti, anche sabato in campionato e al ritorno con la Juve. Credo nella mia rosa, avremo un ottimo 11 di partenza in campionato"."Non è un giorno normale, ma molto importante per l'ebraismo. Lo rispettiamo. Io per primo. Forse qualcuno digiunando vorrà giocare lo stesso, perché il digiuno finisce 1 ora e mezza prima e allora riuscirà a nutrirsi sufficientemente"."Ho giocatori con grande carattere e personalità, si inseriranno velocemente. Sarà nel bene di tutta la squadra, di tutto il modulo, ci aiuteranno molto"."Giocherà? Ha avuto un infortunio abbastanza serio, non è al 100%, ma al 95%. Possiamo iniziare con lui, inizierà domani e poi vediamo"."Hanno vinto l'altro ieri una partita dopo 5 gare senza vincere. E' un club enorme, non devo neanche dirlo, hanno tanti vantaggi e qualche deficit. Devono fare di tutto per vincere, ma crediamo in noi stessi e siamo convinti di combattere e fare buon risultato"."Finora la Juve ha giocato sempre allo stesso modo. La Juve ha giocatori importanti, che possono cambiare ruolo durante la partita. Sono camaleontici, possono mettere in difficoltà in ogni momento la squadra avversaria e sarà difficile affrontarli"."I giocatori che arriveranno domani saranno pronti, fisicamente staranno bene. Saremo programmati per dare il massimo"."Buona domanda, ma ciò non vuol dire che non giochiamo tatticamente per fare punti. Dobbiamo giocare un match in pressione, fare bene in difesa, abbiamo zero punti ma perché abbiamo giocato male. Abbiamo sempre giocato al massimo, spero nel risultato e nei punti, ma l'approccio è fare un buon calcio, facendo divertire il nostro pubblico"."A questo livello non si può pensare soltanto a un giocatore solo, sono tutti di livello altissimo, hanno anche vinto ieri e sono tutti giocatori forti. Ci sono tanti giocatori dominanti e dovremo marcarli individualmente, ma la squadra è tutta forte'