Mario Macalli, ex presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sull’iter che ha portato a ridisegnare il campionato di Serie A: "C'era una decisione presa dalla Serie A di giocare alcune partite come Juve-Inter a porte chiuse in una determinata giornata, poi improvvisamente il giorno prima della gara è cambiato tutto e da qui è nato il can can. C'è un problema gravissimo che riguarda l'intera nazione e che non è semplice da gestire, è evidente che qualcuno ha provato a fare i propri interessi però adesso ci si è resi conto che le cose vanno gestite in un'altra maniera".



SULLA COPPA ITALIA - "Se Juventus e Inter vanno avanti in Europa, la Coppa Italia non si gioca più: non si può giocare in estate, con squadre in cui sono cambiati i giocatori, è una barzelletta".