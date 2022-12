C’è il sì del calciatore, e non è poco. Da suggestione a qualcosa di più; nel giro di una giornataè diventato da nome di una lunga lista di prospetti, possibile trattativa calda. A riportarlo è Gazzetta che racconta: “Già seguito nei mesi scorsi, il 24enne centrocampista ha stregato Massimiliano Allegri con le sue prestazioni in Qatar, dove si è laureato campione del Mondo con l’Argentina. E le persone più vicine al calciatore fanno ora sapere che l’interesse è ricambiato alla grande.”.– Il sì del giocatore spalanca una porta, ma prima di attraversarla la Juventus dovrà liberare spazio. Prima, quindi, di far arrivare al Brighton un’offerta, ci sarà da liberare uno slot a centrocampo.. In ogni caso, non sarà facile trattare con il club di De Zerbi: “I Seagulls hanno venduto Cucurella al Chelsea a peso d’oro, stanno andando bene in Premier con Roberto De Zerbi in panchina (settimi in classifica) e hanno tutto l’interesse a scatenare un’asta intorno al centrocampista argentino, specie dopo un Mondiale da autentico protagonista”.– Reso noto l’interesse della Juventus, Mac Allister non ha saputo resistere al fascino di Madama: “In primis il padre Carlos, ex nazionale argentino (3 presenze) negli anni Novanta e compagno di squadra di Diego Armando Maradona al Boca Juniors”.