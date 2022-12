Come racconta Gazzetta,è l’ultimo di tre fratelli, tutti calciatori formati nell’Argentinos Juniors. Francis, il più grande, oggi è al Rosario Central; Kevin, quello di mezzo, è tornato all’Argentinos, dopo una breve parentesi al Boca Juniors. Nel club “xeneizes” ha giocato anche Alexis, prima di sbarcare in Europa, al Brighton, nel gennaio del 2020. In Premier Mac Allister si è affermato soprattutto nella scorsa stagione, dopo qualche difficoltà iniziale, arrivando a conquistare stabilmente la maglia dell’Argentina. È evoluto anche il suo gioco. La buona tecnica è sempre stata una specialità della casa, tanto che da ragazzino era spesso impiegato addirittura da punta. Poi, con il passare degli anni, è cresciuto molto nella capacità di pressare alto, recuperare palloni e imbucare per i compagni. Ma in Inghilterra sono aumentati decisamente pure i suoi gol.