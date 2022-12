è l'ultimo nome per il mercato della Juventus. Ma dove potrebbe utilizzarlo, Massimiliano? E' normale che, nella gerarchia dei sogni, il suo nome sia poco più in basso di. Eppure non sarà facile strapparlo al Brighton, che dopo il Mondiale ha tutto l'interesse a scatenare una mega asta per il mediano campione.La Juve, Allegri in primis, ci spera: il sì del giocatore è praticamente scontato. Contano anche le radici italiane di Alexis, più precisamente di Belmonte del Sannio, ossia Isernia, di fatto Molise. E in campo? Mac Allister è una mezzala con doti da trequartista moderno. Lionel Scaloni al Mondiale lo ha utilizzato specialmente da terzo a sinistra nella mediana dell’Albiceleste, "con licenza d’inserimento in attacco". De Zerbi al Brighton lo utilizza più da mediano, sebbene nel calcio moderno del tecnico bresciano “tutti fanno tutto”. Mentre il suo predecessore Potter aveva provato Mac Allister un po’ ovunque, dall’attacco alla trequarti, per finire con il centrocampo. Ricorda qualcuno? Ecco, per Allegri sarebbe una grande mezzala nel centrocampo folto, a 5. Ha 24 anni, sogna una big dopo essere già entrato nella storia. E la Juve può essere l'occasione giusta...