Come racconta Gazzetta, Alexisvuole la Juventus. Già seguito nei mesi scorsi, il 24enne centrocampista ha stregato Massimiliano Allegri con le sue prestazioni in Qatar, dove si è laureato campione del Mondo con l’Argentina. E le persone più vicine al calciatore fanno ora sapere che l’interesse è ricambiato alla grande. Mac Allister reputa la Juve una squadra «straordinaria» e, nel momento in cui arrivasse un’offerta in grado di accontentare il Brighton, quella bianconera sarebbe meta più che gradita.