Esattamente come Angele Leandro, che quest'oggi si sono finalmente rivisti alla Continassa, anche Alexisè tornato dalla sua squadra, il, dopo la vittoria del Mondiale con la sua. Accolto da compagni di squadra e staff con applausi scroscianti, bandiere e calorosi abbracci, oltre che con una "pioggia" di coriandoli bianchi e azzurri, il centrocampista classe 1998 ha poi parlato ai microfoni di Sky Sports UK del suo futuro, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che lo hanno avvicinato alla: "Sono concentrato sul Brighton,. Sono molto felice qui, mi diverto ogni giorno, sono sempre concentrato".Sulla sua situazione, inoltre, si è espresso anche il CEO del club inglese Paul, interpellato al proposito da The Argus: "Nessun colloquio in corso, e non vogliamo alcun contatto. Siamo abbastanza felici così come siamo. Sappiamo che ci sarà interesse per Alexis, non possiamo essere sorpresi". Solo nelle prossime settimane, quindi, si saprà se il centrocampista, molto apprezzato da Massimiliano, potrà davvero avere un futuro in bianconero. Qui sotto il video della sua accoglienza da parte del Brighton.