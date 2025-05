Ma vogliamo parlare di Thuram? Quelle esclusioni adesso fanno ancora più 'male'

Tra il rammarico per l'ennesimo vantaggio sprecato , lal'incredulità per l'occasione fallita dae la frustrazione per il nuovo infortunio muscolare che questa volta ha colpito Cambiaso, non si è parlato abbastanza diAllora parliamone, perché quando sta per concludersi il campionato, il francese è sempre di più una delle poche note positive della stagione e delle ultime campagne acquisti. A Bologna,dagli altri 21 giocatori in campo, o almeno dai suoi compagni.

Con il goal dopo nove minuti e quell'esultanza sotto il settore ospiti, sembrava davvero mettersi sulle spalle la Juventus e portarla alla qualificazione in Champions League. Perché se la squadra di Tudor avesse mantenuto il vantaggio, sarebbe stato uno dei quei goal che segnano la stagione. Non è andata così e Khephren dovrà ancora lottare e dare molto alla Juventus per raggiungere l'obiettivo. Ci siamo chiesti dopo Bologna se la Juventus si merita davvero di andare in Champions League . Ognuno può avere una visione diversa, come quella ottimamente proposta da Benedetta Panzeri qualche giorno fa. Di sicuro peròE proprio pensando alla Champions, il pensiero, ancora di più dopo la prova del Dall'Ara, va a quelle due partite contro il PSV che hanno portato all'eliminazione dei bianconeri ai playoff, troppo presto.Ciò che già era difficilmente comprensibile prima, adesso diventa davvero inspiegabile alla luce della crescita continua che sta avendo l'ex Nizza che ha imparato anche a segnare, aspetto su cui invece c'erano alcuni dubbi. Basta pensare che ha eguagliato il numero di reti segnate da Khedira alla sua prima stagione a Torino (5); dato non da poco considerando le capacità del tedesco di segnare.Tra pochi giorni altro scontro diretto per la Juventus e altra gara in cui Tudor chiederà molto a Thuram, che questa volta avrà una motivazione in più per trascinare la squadra. D. Ecco, Thuram vorrà dimostrare di non essere da meno...e la Juventus ringrazierebbe.