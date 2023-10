: Andreaentra al JMedical alle 10:50 ed esce circa 6 ore dopo, la durata è la solita per i calciatori appena acquistati. È il suo primo vero passo all’interno del mondo Juve e, diciamocelo, non è certo die più calorosi. Lui se lo gode tutto, l’imbarazzo rimane nascosto sullo sfondo di un sorriso che non riesce a trattenere, sia quando entra, sia quando esce. Ecco, all’esterno non ci sono folle oceaniche. Una signora, più che altro attratta dai cronisti presenti e da un gruppetto di tifosi, vede uscire il giovane a cui si chiedono foto e autografi, e gli chiede: “”. Un siparietto simpatico a cui poi segue un “Forza Juve!”, a cui Cambiaso risponde: “Certo!”, evidentemente non sapendo bene cosa dire, con quell’imbarazzo che esce un po’ dallo sfondo.. Primo passo: Cambiaso arriva alla Continassa in estate e convince Allegri. Sembrava destinato ad un prestito: non se ne parla proprio. Secondo passo: gioca la prima contro l’Udinese e convince, può dare soluzioni tattiche nuove, gioca bene, può stare nelle rotazioni. Terzo passo: segna nel finale il gol vincente contro il Verona e regala la vetta ai bianconeri dopo 3 anni.. Le premesse sono ottime e, dopo ieri sera, saranno in pochi a chiedergli: “Scusa, ma tu chi sei?”.