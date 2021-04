5







di Marco Bernardini

La triste e squallida storia del golpe fallito nella Repubblica del calcio ha messo in luce due aspetti nevralgici della vicenda. Il primo è che la presunta Superlega era, in realtà, una supercazzola di cinematografica memoria piuttosto che una riedizione di “oggi le comiche” senza manco il pregio di far ridere. Il secondo riguarda il presidente della Juventus Andrea Agnelli il quale, insieme con il più anziano collega Florentino Perez, ha ordito e diretto le operazioni di una presa del potere priva di ogni possibilità di successo.



Per organizzare e fare una rivoluzione occorre innanzi tutto il sostegno del popolo che è possibile ottenere soltanto con un progetto di unione e di equità, certamente non divisivo e autoritario. Per tentare l’attuazione di un colpo di Stato è indispensabile poter contare sull’appoggio incondizionato e fedele di un esercito ponto a non fare prigionieri. Né il primo e neppure il secondo sono i casi che hanno determinato il desiderio di secessionismo di Lorsignori del calcio il cui gruppo, nelle ultime ore, si sta sempre più assottigliando.



Andrea Agnelli, il più cocciuto nel voler portare avanti il disegno fallimentare, questa volta l’ha combinata davvero grossa. Anche sotto il profilo morale con un comportamento inqualificabile fatto di menzogne e di trame come accadeva nei peggiori palazzi delle signorie. Ma quel che è peggio è il fatale coinvolgimento della Juventus, del suo nome e della sua immagine storica, in questa sorta di battaglia contro i mulini a vento dalla quale ne esce sputtanata e per la quale potrebbe pagare prezzi altissimi che non le competono. Era già accaduto al tempo di Calciopoli quando, con il benestare di Umberto Agnelli, padre di Andrea, i tre cavalieri dell’Apocalisse bianconera fecero una grande confusione tra “leale forza sportiva” e gestione arrogante del “potere”. La mente raffinata di quel modo di agire era Antonio Giraudo, delfino e consigliere del fratello dell’Avvocato, il quale successivamente dal suo esilio londinese divenne il maestro di Andrea Agnelli. L’attuale presidente della Juventus ha dimostrato di essere un allievo perfetto e di aver appreso i peggiori insegnamenti del suo mentore.



Dopo l’infausta gestione che condannò la Juventus alla Serie B, la società bianconera venne rivoltata come un pedalino e messa a bagno nello sbiancante perché potesse ritrovare un minimo della verginità perduta a causa di uno stupro parentale. Ora che la supercazzola sta per svanire come neve al sole, un’operazione chirurgica radicale è assolutamente irrinunciabile sul corpo nuovamente violentato della Juventus. Ad intervenire, subito però, dovrà essere John Elkann il quale ha in sacro dovere di cacciare Andrea Agnelli e i suoi compagni di merende dalla stanza dei bottoni i quali potranno andarsene a meditare in qualche Paese “off shore” campando, benissimo, con i dividendi della Exor.