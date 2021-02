Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.



No. Da una schiera di commentatori e addetti ai lavori con una serie di frasi e frasette a mezza bocca del tipo: “per una spintarella”, “ma a quel cross Cuadrado non ci sarebbe mai arrivato”, “Irrati si è montato la testa: siccome è considerato il migliore al VAR, ora interviene sempre e richiama anche quando non dovrebbe”, “Cuadrado è un cascatore.” Ma quando danno un rigore sacrosanto al Bologna, alla stessa Inter, al Napoli, al Genoa ecc. parte tutta questa sfilza di fenomenologia del fallo? Rigore, ripetiamo, sacrosanto e solare. Per metterlo in dubbio, gli antijuventini professionali hanno bisogno di travisare la realtà, utilizzando, si direbbe oggi, una “narrazione altra”. Cuadrado entra in area interista e Young da dietro comincia a trattenerlo, con una, poi due mani per almeno 3-4 secondi perché l’esterno bianconero non casca, non va giù, non si butta, ma continua a correre per restare in piedi. Alla fine Young, spazientito, lo affossa definitivamente. “Ma perché allora cade in avanti?” Indovina un po’? Perché non lo abbraccia, ma lo tiene in corsa e quando lo molla (dopo una trattenuta per almeno almeno 4-5 metri) Cuadrado crolla per inerzia. “Ma perché Irrati interviene?” Perché l’arbitro non aveva visto: guardava Bernardeschi crossare ed era impallato da altri giocatori. “Ma perché uno deve fare un fallo su un cross in tribuna?” Perché il fallo è commesso appena il cross è iniziato e il rigore, a regolamento, viene concesso anche a pallone lontano. Ogni volta che c’è un rigore per la Juve parte una raffica di FAQ sempre uguali, sempre ripetute. Lollobrigida, conduttore Rai all’apparenza imparziale, nel dopo partita ci torna su almeno tre o quattro volte: “Ma quel rigore come lo vedete?”, “Ma vi convince?”. L’ex arbitro Pieri dice la sua: “È un rigore evidente con una trattenuta prolungata a due mani.” Conte fa una disamina della partita anche condivisibile: in fondo l’Inter non ha demeritato, ha chiuso la Juve nel secondo tempo…