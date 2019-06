di Marco Sanfelici

Ha avuto inizio la terza settimana di agonia mediatica. Da quel 18 maggio, sul far della digestione

postpandiale, mentre una leggera pennichella si profila all'orizzonte, mandata in vacca da un

indimenticabile “presentat-arm” del comandante di fronte alla truppa, non si muove foglia, rispetto

all'unico quesito che caratterizza questo anno in divenire.



Il nome, griderebbe Turandot, con conseguente “Nessun dorma” di turno. Il nome, svirgolerebbe Lello

Arena, nelle improbabili vesti di un Noè con addosso un pastrano marinaro anti diluvio, nel celeberrimo

sketch, in cui Massimo Troisi cerca di salire sull'arca fingendosi un “minollo”, animale mitologico anche

nella fantasia geniale della gloria di San Giorgio a Cremano. Il nome, si rincorre sul web, là dove nella

profonda malabolgia dei social, si levano voci straziate e strazianti, come se il Conte Ugolino fosse

moltiplicato all'infinito, dicendo tutto ed il suo contrario, alla ricerca di una verità che nemmeno si

ipotizza.



Ieri era il giorno giusto, anzi no. Oggi, ecco, oggi finalmente. Grande nugolo di inviati circondano Fabio

Paratici, più che Richelieu, Mazarino; ecco che la parola prende forma: “Stiamo valutando un range di candidati, ma abbiamo le idee chiarissime e valuteremo con attenzione”. Come sarebbe, esimio Mazarino? Al 4 di giugno, a distanza di 17 giorni dal saluto a Max, state valutando un “range” di nomi? Range cosa? Ranger come Tex Willer, Range come Rover, range come ventaglio? Se è un ventaglio di aspiranti, perché dirlo in inglese? Per fare i misteriosi? Tutto calcolato, signori, ho letto da qualche parte, scritto dal solito esemplare di leone da tastiera che sa

tutto lui, al mattino facendo un nome, al pomeriggio facendone un altro, per concludere alla sera con un

terzo. Tutto calcolato, un bel paio di zebedei sull'orlo della confezione spray. Questa non è la Juventus

che ho conosciuto da quando in braghe corte mi arrampicavo sui gradoni del Comunale. Questa non è nella tradizione Juventus. Si difende il proprio allenatore sotto contratto, lo si legittima (che squallore le ultime 5 partite senza mordente, 3 punti in media retrocessione), lo si difende e lo si conferma davanti ai microfoni. Sottotraccia si lavora al futuro mister, se si è presa la decisione di cambiare e, solo a contratto firmato, si informa il presente della scelta e si indice una conferenza stampa per dare la notizia, salutando

il vecchio e nominando il nuovo.



Si dà, in altri termini, continuità. Con il corollario di una società che continua ad avere le idee chiarissime. Questi indubbiamente, sì. Su quelle invocate da Paratici, nutro tanti dubbi. Lo ripeto come se fosse un mantra: questa situazione venutasi a creare “non è Juve”.

Gli allenatori non si acquisiscono a parametro zero e soprattutto si incorporano prima di fare il mercato.

Forse i “giovani” dirigenti della società pensano che anche il prossimo non batta ciglio di fronte ad

acquisti e cessioni indipendenti dal suo volere, ma, se i nomi che girano sono esatti, ho anche qui dubbi a

non finire. Forse che Sarri o Guardiola o Mourinho non metterebbero becco nel mercato? Ci siamo o ci

facciamo?



E' il 5 di giugno. Al netto di una primavera che forse vira all'estate, il nome non c'è ancora. Scontentando

Turandot, Troisi, Mazarino, Tex e le vedove dell'Aspromonte. Soprattutto i tifosi, divisi già da ora sulle ipotesi, non oso pensare a sembianza dispiegata. Chi sarà, orsù? Pretendiamo una risposta perdiana, ci hanno messo meno tempo a fare il Papa, cribbio. Sia chi sia: Guardiola, Sarri, Mourinho o il Minollo.