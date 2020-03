Giro al Parco del Valentino per la famiglia #Matuidi.

Un pomeriggio diverso, per Blaise. Dopo l'allenamento svolto in mattinata, il francese è tornato a casa da sua moglie e dai suoi figli, come tutti i bambini in Italia alle prese con l'homeschooling. Ma oggi è venerdì, mezza giornata e quindi via, a godersi il sole di Torino per un po' di svago e, nel caso specifico dei Matuidi, una bella biciclettata al Parco più famoso di Torino, quello del Valentino. Tanta gente ha affollato le stradine e il verde torinese nonostante la paura del Coronavirus: anche Matuidi non ha avuto paura, né indossato alcun tipo di protezione. Una giornata normale e divertimento sfrenato.