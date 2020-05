2







di Marcello Chirico

“Piace a Sarri”. Quindi, arriverà alla Juventus. Se non di sicuro, al 90%. Vale per Milik e Allan, accostati alla Juve, vale soprattutto per il señor Jorge Luiz Frello Frinho da Imbituba, universalmente noto come Jorginho, a quanto pare un imprescindibile nello scacchiere del centrocampo bianconero della prossima stagione. Probabilmente al posto di Miralem Pjanic. Perché, appunto, “piace a Sarri”. Gli piace talmente tanto da non poter quasi pensare la prossima Juve senza di lui. La stampa britannica ne è quasi certa.



Domanda di fondo: con Jorginho, e senza Pjanic, la Juventus sarebbe più forte? Magari Sarri è convinto di sì, e come lui pure i tanti estimatori in giro del brasiliano. Per il sottoscritto, no. Assolutamente.



Jorginho, soprannominato “il passator cortese” da uno che di calcio ne capisce come Fabio Capello, è il classico giocatore che beneficia di buone referenze oltre ad una stampa benigna. Bravo a prescindere, pur nella sua dimensione ordinaria. Discreto palleggiatore, è stato scartato dalla Seleção, anche se l’interessato dirà di avergli preferito lui la Nazionale italiana. Ovvio, meglio giocare altrove piuttosto che non giocare mai. Aggiungo: nella penuria generale di grandi talenti nostrani, anche un Jorginho poteva tornare utile al CT Mancini. Quattro stagioni al Napoli, con Sarri. Una e mezza al Chelsea, prima di Sarri ora di Lampard. Che infatti lo ha messo sul mercato. Ma ovviamente sarebbe sempre lui a spingere per la cessione, ed a voler tornare in Italia. Ovviamente dal mentore Sarri, col quale ha dato il meglio di sé.



Questo “meglio” consisterebbe in un totale di 14 reti e 25 assist. Il tutto in 6 stagioni. Kevin De Bruyne, che gioca in Premier come Jorginho, questi numeri riesce a totalizzarli in un’unica stagione. Certo, ha un ruolo più avanzato ed altre caratteristiche (oltre ad essere 10 spanne più forte), ma era giusto per utilizzare un altro profilo accostato di recente sempre alla Juve. E se devo spendere dei soldi, meglio 100 milioni per il belga che anche solo 40 per Jorginho.

Piuttosto, la voce nella quale il brasiliano eccelle è quella delle ammonizioni: nelle ultime 7 stagioni ne ha collezionate quasi 60. Mica male!



Per carità, di cartellini gialli in carriera ne ha messi insieme tanti anche Miralem Pjanic (36 solo da quand’è alla Juve) comunque meno del brasiliano, col quale condivide al momento la posizione in campo. E da player – basso, lo spesso criticato Miralem proprio dai tifosi juventini (sottoscritto compreso), ha messo insieme in 4 anni un numero di assist nettamente superiore a quello realizzato in 6 dal “passator cortese”: ben 36. Persino più gol (16) pur non tirando i calci di rigori, come appunto Jorginho. Nel suo ultimo anno alla Roma, dove giocava mezzala, Pjanic ne fece addirittura 12.

Prima di mandare al macero il bosniaco per sostituirlo con l’ordinario brasiliano, fossi in Paratici ci rifletterei un attimino. Anche se “piace a Sarri”. Se Pjanic verrà davvero utilizzato come merce di scambio, che almeno il baratto ne valga la pena.