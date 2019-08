Le quote BetFlag, si legge in una nota, sono chiare: la Juve è la squadra da battere la cui vittoria del campionato è bancata a 1,50, largamente favorita sul Napoli di Carletto Ancelotti a 5,50, all’Inter di Conte a 6,00, distaccatissimo il Milan vincente a 25,00. A seguire la Roma e Lazio a 40,00, l’Atalanta a 50,00 e la Fiorentina a 75,00. Tutte le altre contendenti sono indicate a tripla cifra: Torino a 150,00, Sampdoria a 250,00, Cagliari, Udinese, Sassuolo, Genoa, Parma, Bologna, Cagliari, Lecce, Brescia e Spal a 750,00.