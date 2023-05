E' questa la stangata arrivata, per l'ennesima volta in questa stagione, sulla testa della Juventus a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Empoli. E che il club sta provando ad assorbire, decidendo anche come replicare. Intanto, la squadra di Allegri con il tecnico in testa e i tifosi si fanno una domanda:Da Max alla squadra, il sentimento è unico e porta a questa domanda:E una risposta soddisfacente non arriva, perché - scrive Tuttosport - rimane la sensazione di fondo d’ingiustizia e le domande si moltiplicano. E diventano: “perché le plusvalenze degli altri non sono state punite?”, “perché non è stato spiegato come sono stati calcolati i 15 o i 10 punti?”, “perché il procuratore federale Chinè nella sua prima richiesta di pena si è preoccupato di precisare che la Juventus doveva finire dietro la Roma entrando nel merito del quantum per ciò che concerne l’afflittività?”. Ce n’è abbastanza per sentirsio perlomeno di un meccanismo persecutorio nemmeno lontano parente del concetto di base che dovrebbe ispirare la giustizia ovvero quello dell’oggettività abbinata all’equità, scrive il quotidiano. E anche per perdere la serenità di una classifica che è cambiata in continuazione.